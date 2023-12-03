"الزارع" يعلن إطلاق مشروع تطوير مَعاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة بتعليم الرياض

وأشاد "الزارع" في كلمته، بالجهود المبذولة والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالأشخاص ذوي الإعاقة معنويًّا وماديًّا؛ مشيرًا إلى الدور المهم للمجتمع وللأسرة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيعهم وتعزيز الثقة لديهم.