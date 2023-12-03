"الزارع" يعلن إطلاق مشروع تطوير مَعاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة بتعليم الرياض

أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، عن إطلاق مشروع تطوير معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة في الإدارة؛ بهدف الارتقاء بالعمل التعليمي المقدم في التربية الخاصة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه لـ"لقاء الرياض للتربية الخاصة" والذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد "الزارع" في كلمته، بالجهود المبذولة والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالأشخاص ذوي الإعاقة معنويًّا وماديًّا؛ مشيرًا إلى الدور المهم للمجتمع وللأسرة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيعهم وتعزيز الثقة لديهم.
بعد ذلك بدأ اللقاء بعرض أوراق العمل لعدد من أساتذة الجامعات والمتخصصين؛ حيث أجمعوا على أهمية تطوير برامج التربية الخاصة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وتناولت أوراقُ عمل اللقاء الذي يحمل شعار "متحدون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة" عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير برامج التربية الخاصة وتفعيل واستخدام التقنيات الحديثة والشراكة المجتمعية.