الهيئة الملكية للعلا تبدأ تنفيذ منتجع "شرعان" وقاعة "قمة" للمؤتمرات

ويعد جان نوفيل أحد أبرز المعماريين في العالم، حيث صمم خلال مسيرته أكثر من مائتي مبنى من المباني حول العالم أبرزها برج (أغبار) في برشلونة ومتحف (اللوفر) في أبو ظبي، ومبنى مؤسسة (فلهارموني) في باريس، والعديد غيرها؛ ليحصد عددًا من الجوائز المختلفة، أبرزها جائزة (آغاخان) للعمارة، وجائزة (بريتزكر) التي تعد من أعرق وأهم الجوائز المعمارية في العالم.