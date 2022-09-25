بموافقة ولي العهد.. "الوسيدي" نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمساحة

وتزيد خبرته على 25 عامًا في أعمال المسح الجوي والاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية والمشاركات المحلية والدولية الخاصة بالقطاع الجيومكاني، حيث بدأ العمل بوزارة الدفاع "الإدارة العامة للمساحة العسكرية في أعمال المسح الجوي والاستشعار عن بعد، ومن ثم الإشراف على المشاريع المساحية والجيومكانية، ثم انتقل للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مشرفًا عامًا على الخدمات الجيومكانية.