منها "المشاعر المقدسة" و"المواقع الأثرية".. إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها

وأوضحت "إحكام" عبر حسابها على منصة "إكس" أن المواقع هي: حدود الحرمين الشريفين، مسارات ومحطات الكهرباء، المواقع الأثرية، قمم الجبال، المحميات الوطنية، المشاعر المقدسة، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك، مواقع الخامات المعدنية، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض.