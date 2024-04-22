صيانة 1299 عمود إنارة.. "أمانة الرياض" تعلن عن إحصائيات عمليات المعالجة خلال أسبوع

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إحصائيات وأرقام عمليات الصيانة والمعالجة في مختلف أنحاء مدينة الرياض خلال أسبوع من 12- 18 أبريل 2024م.
وتفصيلًا، قالت الأمانة عبر حسابها على "إكس": ارتقاءً بالخدمات البلدية في مدينتنا، تَوزعت أعمالنا وتنوعت الإنجازات في مختلف أنحاء مدينة الرياض خلال أسبوع؛ ما بين إصلاحات وصيانة ومعالجة ومراقبة؛ لتعزيز الكفاءة والاستدامة الشاملة، وجهودنا مستمرة نحو تحقيق التطلعات الهادفة إلى رفع جودة الحياة.
وتَضمنت الأعمال: صيانة أعمال السفلتة بواقع 129 ألف م 2، وصيانة أعمال الإنارة 1299 عمودًا، وإصلاحات الهبوط والحفر 17.202 م.ط، وإزالة الكتابة على الجدران بواقع 47 م2، وصيانة اللوحات الإرشادية 357 لوحة، وصيانة خطوط التصريف بواقع 1040، وصيانة أنابيب السيول بواقع 51.315.1 م.ط.