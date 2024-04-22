صيانة 1299 عمود إنارة.. "أمانة الرياض" تعلن عن إحصائيات عمليات المعالجة خلال أسبوع

وتفصيلًا، قالت الأمانة عبر حسابها على "إكس": ارتقاءً بالخدمات البلدية في مدينتنا، تَوزعت أعمالنا وتنوعت الإنجازات في مختلف أنحاء مدينة الرياض خلال أسبوع؛ ما بين إصلاحات وصيانة ومعالجة ومراقبة؛ لتعزيز الكفاءة والاستدامة الشاملة، وجهودنا مستمرة نحو تحقيق التطلعات الهادفة إلى رفع جودة الحياة.