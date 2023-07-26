بعد حرمان من الحركة لـ8 أشهر.. إنهاء معاناة "أربعيني" مصاب بسمنة مفرطة في جازان

وأوضحت أن فريق السمنة قام بإجراء الفحوصات السريرية والمخبرية اللازمة، وعمل خطة علاجية محكمة مكونة من أربع مراحل مع الفرق الطبية بالمركز لعلاج شملت تحسين الوضع النفسي للمريض، حيث كان يعاني من أعراض يأس واكتئاب شديدين والبدء فالعلاج الباطني لتحسين وظائف القلب والرئة واستبعاد وجود أي أمراض في الغدد قد تكون مسببة للسمنة، وعمل حمية غذائية لإنقاص وزن المريض لتقليل الصعوبات والمخاطر أثناء وبعد العملية، إذ تم إنقاص وزن المريض من 320 إلى 230 كيلوجرامًا، مما أدى لتحسن وظائف القلب والرئة وغيرها من الإجراءات التي يحتاجها المريض في مثل هذه الحالة.