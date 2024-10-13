مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية راعياً طبياً لموسم الرياض 2024 للعام الخامس على التوالي

وتشارك المجموعة في موسم الرياض بنسخته الخامسة، بصفتها (راعي بلاتيني) بعد رعايتها الناجحة للمواسم الأربعة الماضية، إذ ستقوم بتجهيز العديد من المراكز الطبية على أعلى مستوى، لخدمة زوار الموسم في كافة المناطق، تحت إشراف كوادر طبية وتمريضية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، لتكون على أهبة الاستعداد لتقديم كافة الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة، علاوة على تجهيز العديد من النقاط التسويقية، لتقديم الحملات التوعوية والتثقيفية والعروض الحصرية، والعديد من المفاجآت المخصصة لزوار الموسم.