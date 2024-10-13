مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية راعياً طبياً لموسم الرياض 2024 للعام الخامس على التوالي

تحت رعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ، وقعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للترفيه GeA، حيث ستواصل المجموعة بموجبها رعايتها الطبية لموسم الرياض 2024 كـ"راع بلاتيني"، للعام الخامس على التوالي، جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقيات ورعايات "موسم الرياض"، الذي عُقد الخميس الماضي في العاصمة الرياض، بحضور عدد كبير من المسؤولين في القطاع العام والخاص، ووقع الإتفاقية سعادة الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، والمهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه.
وتشارك المجموعة في موسم الرياض بنسخته الخامسة، بصفتها (راعي بلاتيني) بعد رعايتها الناجحة للمواسم الأربعة الماضية، إذ ستقوم بتجهيز العديد من المراكز الطبية على أعلى مستوى، لخدمة زوار الموسم في كافة المناطق، تحت إشراف كوادر طبية وتمريضية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، لتكون على أهبة الاستعداد لتقديم كافة الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة، علاوة على تجهيز العديد من النقاط التسويقية، لتقديم الحملات التوعوية والتثقيفية والعروض الحصرية، والعديد من المفاجآت المخصصة لزوار الموسم.
كما ستتواجد المجموعة في جميع مناطق الموسم ومختلف الفعاليات، عبر وحدات طبية متنقلة للتدخل السريع RRT ، وسيارات الإسعاف المزودة بتقنيات الإتصال "الصوتي – المرئي" مع وحدة القيادة والتحكم لأقسام الطواريء، بكافة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بمنطقة الرياض .
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تحرص دوماً على رعاية العديد من المناسبات الوطنية، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية ، إذ أنها كانت الشريك الصحي الرسمي لمبادرة الاستثمار في المستقبل بنسخته السابعةFII7، والرعاية الطبية لسباق «فورمولا1» العالمي ، وكأس السعودية للفروسية وسباق الخيل ، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وموسم الحج للأعوام السابقة، وبطولة العالم لكرة الطاولة، ومؤخراً سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية ودورة الألعاب السعودية.