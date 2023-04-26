"محافظة أضم" تحتفي بعيد الفطر المبارك ويرفع التهاني للقيادة الرشيدة

من جهته، أعرب المهندس عمر الزهراني؛ رئيس بلدية أضم عن عميق شكره وامتنانه للقيادة الحكيمة على ما توليه من دعم لبرامج التنمية التي تنفّذها البلديات على جميع الأصعدة معرباً عن شكره لجميع الادارات الحكومية التي تساند جهود البلدية، فيما قدم مشايخ المحافظة، نيابة عن الأهالي، شكرهم وتقديرهم لمحافظ أضم، ولرئيس البلدية، على ما بُذل من جهود ومبادرات لقيت رضا واستحسان ومشاركة أهالي المحافظة ومراكزها.