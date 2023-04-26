"محافظة أضم" تحتفي بعيد الفطر المبارك ويرفع التهاني للقيادة الرشيدة

رعى محافظ أضم عبدالله الفيفي، مساء أمس الثلاثاء، احتفالات أهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي نظّمته بلدية المحافظة.
ورفع المحافظ، نيابة عن الأهالي، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولمقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -يحفظهم الله- سائلاً الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات.
واشتمل الحفل على عديدٍ من الفقرات الترفيهية وحفل خطابي يضم كلمات وقصائد شعرية وأوبريتاً، واختتم بالعرضة الشعبية.
وأُقيم الحفل على مسرح متنزه ومطل أضم الذي نفّذته البلدية أخيراً والذي يعد متنفساً لأهالي المحافظة، حيث يحتوي على مسرح ومتحف وأماكن مخصّصة للشباب والعائلات ومعروضات فنية.
من جهته، أعرب المهندس عمر الزهراني؛ رئيس بلدية أضم عن عميق شكره وامتنانه للقيادة الحكيمة على ما توليه من دعم لبرامج التنمية التي تنفّذها البلديات على جميع الأصعدة معرباً عن شكره لجميع الادارات الحكومية التي تساند جهود البلدية، فيما قدم مشايخ المحافظة، نيابة عن الأهالي، شكرهم وتقديرهم لمحافظ أضم، ولرئيس البلدية، على ما بُذل من جهود ومبادرات لقيت رضا واستحسان ومشاركة أهالي المحافظة ومراكزها.