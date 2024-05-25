3 مدارس بريطانية وأكثر في طريقها للمملكة.. تفاصيل زيارة رسمية لـ "حي مايفير" الراقي

وتم افتتاح مدرسة "Reigate Grammar School" البريطانية في الرياض في مايو 2023، وهي واحدة من أقدم المدارس في العالم حيث أُسست قبل 349 عاماً، وتمّ إنشاء هذه المدرسة في إطار برنامج جذب المدارس الدولية، وهي مبادرة تهدف إلى جذب أبرز المدارس الدولية إلى السعودية وتحسين جودة التعليم، بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الاستثمار كجزءٍ من رؤية المملكة 2030.