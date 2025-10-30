خالد السليمان: التحول الصحي في المملكة نقلنا من العلاج إلى الوقاية.. والمواطن يلمس الفرق

يرصد الكاتب الصحفي خالد السليمان التحول النوعي الذي يشهده قطاع الصحة السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، والذي انعكس مباشرة على ارتفاع متوسط عمر الإنسان في المملكة من 74 عامًا عام 2017 إلى 79 عامًا في 2025، مقتربًا من الهدف الوطني 85 عامًا في 2030.