خالد السليمان: التحول الصحي في المملكة نقلنا من العلاج إلى الوقاية.. والمواطن يلمس الفرق

يرصد الكاتب الصحفي خالد السليمان التحول النوعي الذي يشهده قطاع الصحة السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، والذي انعكس مباشرة على ارتفاع متوسط عمر الإنسان في المملكة من 74 عامًا عام 2017 إلى 79 عامًا في 2025، مقتربًا من الهدف الوطني 85 عامًا في 2030.
في مقاله "معدل عمر الإنسان السعودي" في صحيفة "عكاظ "، ينقل السليمان عن وزير الصحة فهد الجلاجل قوله في ملتقى الصحة العالمي إن وفيات الأمراض المزمنة انخفضت بنسبة 40٪، وأن 70٪ من حالات السرطان تُكتشف في مراحلها المبكرة، مؤكدًا أن هذه الأرقام "ليست صدفة، بل ثمرة التحول الكبير في النظام الصحي منذ انطلاق الرؤية".
ويضيف الكاتب من تجربته الشخصية: "في كل مرة أزور المركز الصحي في حيّنا أجد أطباء استشاريين على أرفع مستوى، بل صادف أن الطبيب المناوب كان أحد وكلاء الوزارة." مشيرًا إلى مجانية الفحوصات، وسهولة صرف الأدوية عبر الرسائل النصية، وتكامل الخدمات الرقمية عبر تطبيق «صحتي» الذي يتيح التقارير والفحوص والاستشارات الصوتية والمرئية دون عناء المراجعة.
يختم السليمان قائلاً إن وزارة الصحة لم تعد وزارة لعلاج المرضى فقط، بل أصبحت وزارة للوقاية من الأمراض، معتبرًا أن التحول الصحي في المملكة "يُسِرّ الخاطر ويخفف معاناة المرض"، ويجعل رفاهية المواطن وصحته أولوية وطنية في رحلة التنمية الشاملة.