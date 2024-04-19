مستشار تربوي يقترح تثبيت التقويم الدراسي لمدارس التعليم العام.. واستثناء مكة والمدينة

اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس؛ تثبيت التقويم الدراسي لمدارس التعليم العام بالمملكة خلال السنوات المقبلة، بحيث ينتهي مطلع شهر ذي الحجة سنوياً، على أن تكون بدايته غرة صفر في كل عام.
وقال المستشار "الدهاس"؛ لـ" سبق": تثبيت التقويم سيساعد الأسر على ترتيب أوضاعها الاجتماعية المتعلقة بمناسبات الأفراح والزواجات والسفر بدلاً من الانتظار الذي يصاحب عادة بداية العام الدراسي الجديد، علاوة على مساعدة المعلمين والمعلمات المنقولين في حركة النقل الخارجية، على إنهاء متطلبات سكنهم واستقرار أسرهم.
ولفت إلى أنه يجب استثناء مدارس مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة من نهاية العام، بحيث ينتهي العام الدراسي في هاتين المدينتين يوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنوياً.
وأضاف "الدهاس": يعد موسم الحج من المواسم المهمة لأهالي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ نظراً لرغبة كثيرين من الطلاب والطالبات في مراحل التعليم، وخاصة في المرحلة الثانوية، العمل وكسب الرزق خلال الموسم، علاوة على انشغال أولياء أمورهم في أعمال الحج ممَّن يعملون في القطاعات الحكومية والخاصة.
وأوضح أن تقديم إجازتهم الصيفية لمدة أسبوع لن يكون له ضررٌ واضحٌ على سير الدراسة خلال العام الدراسي بأكمله.