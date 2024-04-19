مستشار تربوي يقترح تثبيت التقويم الدراسي لمدارس التعليم العام.. واستثناء مكة والمدينة

اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس؛ تثبيت التقويم الدراسي لمدارس التعليم العام بالمملكة خلال السنوات المقبلة، بحيث ينتهي مطلع شهر ذي الحجة سنوياً، على أن تكون بدايته غرة صفر في كل عام.