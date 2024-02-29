"جمعية المكتبات" تنظم اللقاء الثالث للمتخصصين.. والشرقية تحتضن أول فروعها

نظمت جمعية المكتبات والمعلومات السعودية اللقاء الثالث لمتخصصي المكتبات والمعلومات في المنطقة الشرقية والذي أقيم في فندق مريديان الخبر وتحت رعاية أكاديمية نسيج.
وبدأ اللقاء بكلمة تعريفية لرئيس الجمعية الدكتور فايز العتيبي وتحدّث فيها عن أهداف الجمعية وعن أبرز الاعمال التي تم تقديمها في عام 2023م، ثم عقدت محاضرة بعنوان "المكتبات والمعلومات.. رؤية سعودية" قدمها الدكتور ماجد أبو شرحه.
وتم الإعلان عن أول فروع جمعية المكتبات والمعلومات في المنطقة الشرقية، حيث ضمّت كلاً من د.ماجد أبو شرحه مديراً للفرع، د.سامية الهاجري، عادل القحطاني، فهد الرويه، رغد القحطاني، وفاطمة السبيعي
واختتم اللقاء بحوار مفتوح ناقش فيه متخصصو المكتبات والمعلومات آخر المستجدات.
وفي نهاية اللقاء، شكر د.فايز العتيبي رئيس مجلس ادارة جمعية المكتبات والمعلومات السعودية الحضور على حضورهم وإثرائهم للقاء الثالث.
ويأتي هذا اللقاء بعد ان تم عقد لقاءين سابقين، الأول في المنطقة الوسطى والثاني في المنطقة الغربية، وسيتم عقد لقاءات قادمة في جميع مناطق المملكة.
وتقدم بالشكر لأكاديمية نسيج على رعايتها لهذا اللقاء، داعياً متخصصي المكتبات والمعلومات للتسجيل في عضوية الجمعية للاستفادة من خدمات الجمعية والتي تقدم للأعضاء.