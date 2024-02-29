"جمعية المكتبات" تنظم اللقاء الثالث للمتخصصين.. والشرقية تحتضن أول فروعها

وتم الإعلان عن أول فروع جمعية المكتبات والمعلومات في المنطقة الشرقية، حيث ضمّت كلاً من د.ماجد أبو شرحه مديراً للفرع، د.سامية الهاجري، عادل القحطاني، فهد الرويه، رغد القحطاني، وفاطمة السبيعي