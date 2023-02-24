بحضور مسؤولين وساسة.. شاهد احتفال سفارة المملكة في إندونيسيا بيوم التأسيس

احتفت سفارة المملكة لدى جمهورية إندونيسيا، أمس الأول، بذكرى يوم التأسيس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جاكرتا فيصل بن عبدالله العامودي وعدد من الشخصيات السياسية الإندونيسية وسفراء الدول العربية والإسلامية لدى جاكرتا، ومنسوبي السفارة والمواطنين المقيمين والزائرين.
استهل الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بكلمة لـ"العامودي"، رفع من خلالها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وشعب المملكة بمناسبة يوم التأسيس.
ونوه "العامودي" بما تحمله ذكرى التأسيس من قصة ملحمة تاريخية شهدتها الجزيرة العربية قبل ثلاثة قرون، ساهمت في بناء دولة حضارية غيرت ملامح الجزيرة والعالم وساهمت في تأمين الحج وجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
وأضاف: "يوم التأسيس هو ذكرى مجيدة لاستعراض مسيرة البناء وصور التلاحم بين المواطنين وقيادتهم على مر التاريخ إلى جانب استعراض قصص الصمود أمام التحديات والتطلع لمستقبل مشرق وتعزيز الريادة بين أمم وشعوب العالم"، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يديم أمنها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة والمملكة تنعم بوافر النعم والتقدم.
وفي ختام الحفل، تبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة العزيزة والتقطت الصور التذكارية.