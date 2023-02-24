بحضور مسؤولين وساسة.. شاهد احتفال سفارة المملكة في إندونيسيا بيوم التأسيس

وأضاف: "يوم التأسيس هو ذكرى مجيدة لاستعراض مسيرة البناء وصور التلاحم بين المواطنين وقيادتهم على مر التاريخ إلى جانب استعراض قصص الصمود أمام التحديات والتطلع لمستقبل مشرق وتعزيز الريادة بين أمم وشعوب العالم"، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يديم أمنها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة والمملكة تنعم بوافر النعم والتقدم.

وفي ختام الحفل، تبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة العزيزة والتقطت الصور التذكارية.