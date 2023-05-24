"الملحم" يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد بالمجمعة.. ويشيد بدعم القيادة

ترأس مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1445هـ، الذي نظّمته أمانة إدارة التعليم بحضور المساعدين وأعضاء اللجنة من الإدارات والأقسام المعنية بالاستعداد.
وبدأ "الملحم" الاجتماعَ بتقديم شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على الدعم والاهتمام المتواصل للمجتمع التعليمي والتربوي مما كان له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة، ووزير التعليم وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من عمل دؤوب لتطوير خارطة المنظومة التعليمية، ولكافة منسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي، وشركاء التعليم باعتبار التعليم مسؤولية الجميع.
وأكد الملحم أهمية التخطيط المبكر؛ لضمان جاهزية كافة أعمال العام الدراسي الجديد 1445هـ من خلال إعداد الخطط الاستراتيجية والعمل بروح الفريق الواحد وتحويل التحديات إلى إنجازات، وبما يحقق بيئة تعليمية وتربوية جاذبة ومحفزة ومفعمة بالحيوية.
عقب ذلك استعرض -مع اللجان المعنية- أبرزَ الأعمال فيما يتعلق بالمقررات المدرسية، واحتياج المدارس من المعلمين والمعلمات، والتشكيلات المدرسية، وما يتعلق بالتجهيزات المدرسية، ووسائل الأمن والسلامة والحراس وآلية دعم الحراسات الأمنية للمدارس، والوسائل التعليمية، ومعامل الحاسب الآلي والمختبرات، بالإضافة إلى المباني والصيانة والتي تشمل مشاريع الصيانة ومدى الجاهزية.
وفي ختام الاجتماع أقرت اللجنة عددًا من التوصيات والمقترحات.