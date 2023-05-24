"الملحم" يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد بالمجمعة.. ويشيد بدعم القيادة

وبدأ "الملحم" الاجتماعَ بتقديم شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على الدعم والاهتمام المتواصل للمجتمع التعليمي والتربوي مما كان له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة، ووزير التعليم وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من عمل دؤوب لتطوير خارطة المنظومة التعليمية، ولكافة منسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي، وشركاء التعليم باعتبار التعليم مسؤولية الجميع.