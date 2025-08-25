المُطلق لأولياء الأمور: لا تجعلوا بداية العام الدراسي "مصيبة"، ازرعوا في نفوس أبنائكم الفرح بالدراسة

وجّه عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، كلمة توجيهية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حاثًا إياهم على استقبال العودة بروح إيجابية، وبث الأمل في نفوس الأبناء، وعدم التعامل مع الدراسة وكأنها عبء أو “مصيبة”.
وقال “المطلق”: في برنامج فتاوى على القناة السعودية : إن العلم هو أشرف ما يكتسبه الإنسان، وهو الذي يرفع قيمته بين الناس، مؤكدًا أن الأبناء إذا اقترن طلبهم للعلم بالتقوى فهم من خيرة الناس.
وأضاف موجّهًا حديثه لأولياء الأمور من الأمهات والاخوات والآباء : “لا تقولوا جاءت الدراسة وكأنها مصيبة وكارثة، بل ازرعوا في نفوس أبنائكم الفرح بأنهم يسلكون طريقًا يفتح لهم الآمال ويحقق لهم الطموحات، فبهذا الطريق وصل إخوانهم وأخواتهم إلى الماجستير والدكتوراه والوظائف المرموقة”.
وشدد “المطلق” على أن البداية الإيجابية والسلوك المحفّز من الوالدين والأسرة يسهمان في رفع عزيمة الأبناء، محذرًا من بث روح الكسل أو النظرة السوداوية التي تضعف دافعهم للتفوق.
وقال: “قيمتك في المجتمع تُبنى من تحصيلك العلمي وتقديرك الدراسي، أما الغشاش فلا قيمة له، بل يصبح مثار سخرية”.
كما دعا “المطلق” الطلاب والطالبات إلى استشعار نعمة وجود تعليم متميز في المملكة بمستوى عالٍ من الأداء والمناهج والمعلمين الأكفاء، وعدم التهاون بالجد والاجتهاد، مؤكدًا أن: “من جدّ وجد، ومن زرع حصد، والكسل لا يأتي بخير”. ووجه رسالته للمعلمين والإداريين قائلاً: “افتحوا قلوبكم وصدوركم لأبنائكم الطلاب، ورحبوا بهم، وشجعوهم على المثابرة، فطريق التعلم جميل، وعاقبته حميدة لمن اجتهد، ولا أحد ندم يومًا على الجدّ والتحصيل”، مستشهدًا بقول خالد بن الوليد رضي الله عنه: “عند الصباح يحمد القوم السرى”.