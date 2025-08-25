المُطلق لأولياء الأمور: لا تجعلوا بداية العام الدراسي "مصيبة"، ازرعوا في نفوس أبنائكم الفرح بالدراسة

كما دعا “المطلق” الطلاب والطالبات إلى استشعار نعمة وجود تعليم متميز في المملكة بمستوى عالٍ من الأداء والمناهج والمعلمين الأكفاء، وعدم التهاون بالجد والاجتهاد، مؤكدًا أن: “من جدّ وجد، ومن زرع حصد، والكسل لا يأتي بخير”. ووجه رسالته للمعلمين والإداريين قائلاً: “افتحوا قلوبكم وصدوركم لأبنائكم الطلاب، ورحبوا بهم، وشجعوهم على المثابرة، فطريق التعلم جميل، وعاقبته حميدة لمن اجتهد، ولا أحد ندم يومًا على الجدّ والتحصيل”، مستشهدًا بقول خالد بن الوليد رضي الله عنه: “عند الصباح يحمد القوم السرى”.