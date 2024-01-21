"كفاءة الإنفاق" تحقق المرتبة الثالثة على مستوى المملكة كأفضل بيئة عمل لعام 2023م

حققت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المركز الثالث على مستوى المملكة في اعتماد "أفضل بيئة عمل" لعام 2023، التي تقدمها منظمة هيئة ثقافة بيئة العمل العالمية "Great Place to Work".
ويعد هذا الاعتماد للعام الثاني على التوالي؛ وذلك نظير تميزها في نشر ثقافة بيئة العمل وتحسين تجارب الموظفين وتعزيز الصورة الذهنية للهيئة، على المستويين الداخلي والخارجي.
وقد حصلت الهيئة على المركز الثالث في المنافسة عقب إجراء استطلاعات رأي لجميع موظفي الهيئة، إضافة إلى توفير الوثائق الداعمة المتعلقة بثقافة المنظمة، والأسلوب المتبع في العلاقة بينها وبين منسوبيها.
وأكَّدت نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والأكاديمية في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ريم الرحيلي، أن هذا الاعتماد للعام يعكس نضج ثقافة بيئة العمل في الهيئة التي تولي رأس المال البشري أهمية كبرى وتسعى دائماً إلى تمكين ودعم الكوادر الوطنية، لتعزيز إسهاماتهم في تحقيق مستهدفات الهيئة.
وأشارت "الرحيلي" إلى أن الهيئة استطاعت خلال العام 2023م توفير أكثر من 500 فرصة تدريبية تتضمن برامج تدريبية داخل وخارج المملكة لمنسوبيها، كما أسهمت في تأهيل 47% من موظفين الهيئة المؤهلين في الشهادات المهنية الاحترافية في مجالات وتخصصات الهيئة.
كما حضر أكثر من 40 موظفًا وموظفة من منسوبيها للمؤتمرات التخصصية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى إسهام الهيئة في تدريب أكثر من 70% من قياداتها في برامج التطوير القيادية وبرنامج التدريب التنفيذي كما بلغت نسبة الرضا لدى منسوبي الهيئة عن برامج التدريب داخل وخارج المملكة 92%.
وأضافت "الرحيلي" أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تركّز على إيجاد بيئة عمل مثالية تحفّز الموظفين على الإبداع وتعزّز علاقتهم مع بيئة العمل، للوصول إلى إنتاجية أعلى بجودة أفضل، بما ينعكس إيجابًا على أداء الهيئة، مقدمةً شكرها لمنسوبي الهيئة على ما يقدمونه من أعمال وجهود أسهمت في تحقيق المنجزات.
وفي ذات السياق، حصلت الهيئة على شهادة اعتماد من مؤسسة (Top Employers Institute) ومقرها أمستردام، التي تقيس مستوى نضج الجهات في ممارسات وسياسات الموارد البشرية، من خلال زيارة ميدانية لمقر الهيئة تم خلالها الاطلاع على آلية العمل المتبعة في الهيئة، وبناءً على هذه الزيارة يتم التقييم ومنح هذه الشهادة.
وجاء حصول الهيئة على الجائزة بعد عملية تقييم للعديد من المجالات شملت القيادة والاستراتيجية، والتنظيم والبيئة، واستقطاب المواهب، والتطوير، والارتباط والمكافآت، والوحدة والثقافة، وذلك نظير التميز الذي حققته الهيئة على المستوى الداخلي، وسهولة الإجراءات ووضوح الأنظمة واللوائح المتعلقة بالكوادر البشرية.
يُذكر أنَّ هيئةَ كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تهدف من خلال أعمالها إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق في الأجهزة الحكومية؛ بما يتواءم مع الخطط والبرامج الموضوعة لرؤية المملكة 2030 ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات والبرامج مع جميع الجهات الحكومية وتفعيل آلياتها في مختلف التخصصات والقطاعات لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.