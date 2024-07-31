أمانة الشرقية تُطلِق تطوير منطقة حضرية على 14.500 م2 بالخبر

بدأت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم، العمل بتطوير منطقة حضرية على مساحة تزيد على 14.500 متر مربع بمحافظة الخبر، ضمن مساعيها لاستغلال الفراغات العمرانية وتطويرها بما يخدم الحفاظ على المظهر الحضاري العام والبنية التحتية العصرية، واستمرارا للجهود المبذولة لتطوير المواقع واستغلالها بما يخدم المظهر العام ويعكس لمسة جمالية تعزز المظهر العام.