ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء ماليزيا آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات

ومن الجانب الماليزي وزير الخارجية حاجي محمد بن حاج حسن، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة زافرول بن تنغكو عبدالعزيز، ونائب الأمين العام لوزارة الخارجية أحمد روزيان بن عبد غني، وسفير ماليزيا لدى المملكة وان الزيدي بن وان عبدالله، وعدد من كبار المسؤولين.