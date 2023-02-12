صفر مئوية.. طريف تسجّل أقل درجة حرارة بالمملكة وشرورة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة صفر مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: شرورة 33 مئوية، مكة المكرّمة، وادي الدواسر، بيشة 32 درجة، جازان ونجران 31 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة صفر مئوية، تليها عرعر درجة واحدة، والقريات وسكاكا 2 مئوية، وتبوك 6 مئوية.
وسجلت جدة وأبها والباحة ومكة المكرمة وجازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة 90% و85%.