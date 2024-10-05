ناشرون عرب: تأثير معرض الرياض الدولي للكتاب تجاوز المنطقة العربية

من ناحيته، قال أيمن عبدالصمد، مسؤول المبيعات في دار جامعة حمد بن خليفة للنشر القطرية: "مشاركتنا مستمرة في المعارض الدولية، وتحديدًا معرض الرياض" الأكبر إقليميًّا، لهذا نسعى إلى الحضور ضمن نخبة كبيرة من الناشرين الدوليين، للثقل العربي الذي يحظى به معرض الرياض، إضافة إلى التأثير الإعلامي الكبير الذي تجاوز منطقتنا العربية برمتها وغدا إعلامًا عالميًّا يوصلنا مع كل ما يحققه من مستهدفات، ورسائل تسعى هيئة الأدب والنشر والترجمة لإيصالها وتحقيقها".