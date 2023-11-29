"العلا" تستضيف "تحدي تاف مادر إنفينيتي" بجوائز مالية تتخطى الـ1.8 مليون ريال
أعلنت "تحدي تاف مادر إنفينيتي بالعلا"، عن تخصيص جوائز يصل مجموعها إلى ما يقرب من 1.875.000 ريال سعودي (نصف مليون دولار أمريكي)؛ لتقديمها للفائزين خلال الفعاليات الافتتاحية في "التحدي" الذي يتضمن أكبر جائزة فردية في تاريخ سباقات الحواجز والعقبات.
وتهدف هذه المسابقة التي تبلغ مدتها ثمان ساعات، إلى اختبار القوة العضلية والذهنية للمتسابقين.
ومن المقرر أن تقام المسابقة يوم السبت الموافق 24 فبراير من العام المقبل 2024م، في مدينة العلا الخلابة شمال غرب المملكة العربية السعودية.
وصرح رامي المعلم، نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا بأنه "على مدار آلاف السنين، كانت العلا شاهدة على تواصل الإنسان مع الطبيعة، والآن تأتي فعالية (تاف مادر إنفينيتي) في العلا لتصل الإنسان بالطبيعة مرة أخرى وبصورة جديدة مليئة بالتحدي والإثارة".
وأكمل "المعلم": "يمثل هذا الحدث فصلًا مثيرًا في رحلة العلا في عالم الرياضة والمغامرات؛ حيث يتيح الفرصة للرياضيين وعشاق المغامرة لتحدي أنفسهم لمدة 8 ساعات في مضمار العقبات الوعر، الذي يعكس جمال الطبيعة في واحة العلا القديمة. هدفنا هو صياغة تجربة لا تُنسى لجميع المشاركين وإحياء متعة التواصل بين الإنسان والطبيعة".
وعلق نك كارترايت، من "تاف مادر" الشرق الأوسط قائلًا: "يسعدنا تقديم مثل هذه الجوائز المالية الكبيرة لدعم الحدث الذي يقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية؛ حيث يواجه المتنافسون الكثير من العقبات التي يمكنهم التغلب عليها واجتيازها بالقوة العضلية وحسن التفكير معًا".
وأضاف كارترايت: "إن المبلغ المالي المقدم للرياضيين المشاركين، والذي يصل إلى 300 ألف ر.س. للفائزين في المسابقات الفردية للرجال والسيدات؛ هو مؤشر آخر على اهتمام العلا بتعزيز سمعتها المتنامية كمركز رياضي عالمي، ونتطلع بدورنا إلى منافسة رائعة ورائدة".
ويمكن للمشاركين، التسجيل في " تحدي تاف مادر إنفينيتي بالعلا " كفرد أو كفِرَق مكونة من شخصين أو من أربع أشخاص، وبالنسبة للرياضيين الذين يتطلعون إلى المنافسة في حدث أكثر اعتيادية؛ يمكنهم ذلك من خلال سباق الـ5 كم والـ10 كم.
وإلى جانب مبلغ الـ300 ألف ر.س. للفائزين، وهي أكبر جائزة فردية في تاريخ سباقات مضمار الحواجز؛ سيحصل الفائز بالمركز الثاني على 120 ألف ر.س. والمركز الثالث على 60 ألف ر.س. في السباقات الفردية، كما سيحصل الفائزون بالمراكز العشر الأولى على جوائز مالية قيمة.
أما بالنسبة للفِرَق المكونة من شخصين؛ فسيحصل الفريق الفائز على جائزة بقيمة 75 ألف ر.س. (37.500 ر.س. للفائز الواحد)، مع 30 ألف ر.س. للمركز الثاني و15 ألف ر.س. تذهب إلى المركز الثالث.
وتشمل الجوائز النقدية المقدمة في مسابقة "تحدي تاف مادر إنفينيتي بالعلا" للفريق الفائز (من 4 أفراد)، مبلغ 150 ألف ر.س. (37.500 ر.س. للفائز الواحد)، و18.750 ر.س. للذكور والإناث الأسرع في إنهاء السباق خلال اليوم.