"العلا" تستضيف "تحدي تاف مادر إنفينيتي" بجوائز مالية تتخطى الـ1.8 مليون ريال

وأكمل "المعلم": "يمثل هذا الحدث فصلًا مثيرًا في رحلة العلا في عالم الرياضة والمغامرات؛ حيث يتيح الفرصة للرياضيين وعشاق المغامرة لتحدي أنفسهم لمدة 8 ساعات في مضمار العقبات الوعر، الذي يعكس جمال الطبيعة في واحة العلا القديمة. هدفنا هو صياغة تجربة لا تُنسى لجميع المشاركين وإحياء متعة التواصل بين الإنسان والطبيعة".