لتعظيم رسالة المملكة الوسطية.. إمام المسجد الحرام "بندر بليلة" يزور فنلندا

كثّفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لتعزيز رسالة المملكة العربية السعودية الوسطية، مستثمرة منزلة ومكانة أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين في نفوس المسلمين عالمياً.
ومن المقرر أن يقوم إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور بندر بليلة؛ بزيارةٍ مرتقبة إلى فنلندا، بهدف توطيد مكانة المملكة في فنلندا، وإبراز قيم الوسطية والاعتدال والإخاء.
وأكّد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن الرئاسة وضمن إستراتيجياتها، أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز دور أصحاب الفضيلة، أئمة الحرمين؛ من خلال إثراء رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية عالمياً، وترتيب عديدٍ من الزيارات المستقبلية لأئمة الحرمين الشريفين، لعددٍ من الدول الإسلامية.
تأتي هذه الجهود في إطار برنامج "زيارات أئمة الحرمين الشريفين"، الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع رئاسة الشؤون الدينية.
وتشمل زيارة الشيخ الدكتور بندر بليلة؛ لقاءات مع عددٍ من المسؤولين والقيادات، إضافة إلى إمامة المصلين في صلاة المغرب، وإلقاء محاضرة علمية نافعة في مقر الرابطة الإسلامية في فنلندا.
وتأتي زيارة الدكتور بليلة الى فنلندا بعد زيارتَيْن ناجحتَيْن قام بهما فضيلة الشيخ أحمد الحذيفي؛ إمام وخطيب المسجد النبوي إلى إندونيسيا، والشيخ ماهر المعيقلي؛ إلى ماليزيا، اللتين حقّقتا مخرجات دينية إثرائية كبرى لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية؛ كما عضدت الزيارتان رسالة المملكة العربية السعودية القائمة على نشر مبادئ الوسطية والاعتدال.