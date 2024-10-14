لتعظيم رسالة المملكة الوسطية.. إمام المسجد الحرام "بندر بليلة" يزور فنلندا

وأكّد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن الرئاسة وضمن إستراتيجياتها، أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز دور أصحاب الفضيلة، أئمة الحرمين؛ من خلال إثراء رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية عالمياً، وترتيب عديدٍ من الزيارات المستقبلية لأئمة الحرمين الشريفين، لعددٍ من الدول الإسلامية.