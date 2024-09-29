مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يسلط الضوء على برامجه في معرض "الرياض تقرأ"

سلَّط مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، في جناحه المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، تحت عنوان "الرياض تقرأ" الضوء على برامجه التي يقدّمها لتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات، والتي تركّز على تعزيز قيم التعايش والتسامح.
ويعرض المركز مجموعة من المطبوعات الحديثة والدراسات والمؤشرات التي تسهم في تعزيز القيم الإنسانية وتبادل المعرفة.
تأتي هذه المشاركة تأكيداً لدور المركز في ترسيخ حضوره الثقافي وتعزيز دوره في بناء جسور التواصل بين الحضارات، خاصةً في ظل ما يشهده معرض الكتاب من اهتمام دولي ومشاركة واسعة من المفكرين والمثقفين؛ ما يجعله منصة مهمة لتعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب.