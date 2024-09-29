مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يسلط الضوء على برامجه في معرض "الرياض تقرأ"

تأتي هذه المشاركة تأكيداً لدور المركز في ترسيخ حضوره الثقافي وتعزيز دوره في بناء جسور التواصل بين الحضارات، خاصةً في ظل ما يشهده معرض الكتاب من اهتمام دولي ومشاركة واسعة من المفكرين والمثقفين؛ ما يجعله منصة مهمة لتعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب.