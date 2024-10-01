ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي يتجاوز مستهدفات 2030

ويمثل هذا التطور تحولًا نوعيًّا في الاقتصاد والمجتمع السعودي؛ إذ تم فتح العديد من الفرص للنساء في مجالات جديدة، بما في ذلك القطاعات التي كانت تقليديًّا تسيطر عليها الرجال، كما تم توفير دعم حكومي وتشريعي لرفع مستوى التدريب والتوظيف للنساء؛ وذلك من خلال مبادرات مثل برامج ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل برامج التدريب المهني والتقني.