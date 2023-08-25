"سابك" تحصد جائزة البحث والتطوير لـ 2023 من مجلة "R&D World" الأمريكية

وأضاف: "أود أن أعبر عن امتناني العميق لشركائنا في النجاح وزبائننا وثروتنا البشرية في (سابك) على إسهاماتهم القيمة في تحويل الأفكار الخلاقة إلى تقنيات وحلول إبداعية، والمساعدة في الانتقال بالابتكار في الشركة إلى مستوى متقدم وريادي على مستوى العالم. تمثل هذه الجائزة حافزاً إضافياً لنا للاستمرار في العمل بجد، وتشجعنا على مواصلة التميز في الابتكار، وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل".