"سابك" تحصد جائزة البحث والتطوير لـ 2023 من مجلة "R&D World" الأمريكية

منحت مجلة (R&D World) ومقرها، الولايات المتحدة الأمريكية، شركة سابك جائزة الابتكار في البحث والتطوير (R&D 100) للعام 2023م، في فئة المواد أو التقنيات الميكانيكية لابتكارها درجة جديدة من الكوبوليمر تتميز بتصميم يعتمد على البلاستيك بديلاً للمعدن.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) عبدالرحمن بن صالح الفقيه: "نفخر بفوزنا بهذه الجائزة العالمية في مجال الابتكار، التي تُعد تقديراً عالمياً رفيع المستوى لجهود (سابك) المستمرة في هذا المجال، وإضافة مهمة إلى سجل الشركة المميز والرائد في الإبداع. تعكس هذه الجائزة مستوى ثقافة الابتكار في (سابك)، وتؤكد التزامنا بتقديم التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التي تحدث أثراً إيجابياً في عالمنا".
وأضاف: "أود أن أعبر عن امتناني العميق لشركائنا في النجاح وزبائننا وثروتنا البشرية في (سابك) على إسهاماتهم القيمة في تحويل الأفكار الخلاقة إلى تقنيات وحلول إبداعية، والمساعدة في الانتقال بالابتكار في الشركة إلى مستوى متقدم وريادي على مستوى العالم. تمثل هذه الجائزة حافزاً إضافياً لنا للاستمرار في العمل بجد، وتشجعنا على مواصلة التميز في الابتكار، وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل".
وبخصوص منتج (LNP™ ELCRES™) الفائز بالجائزة، فهو كوبوليمر يعتمد على البولي كربونيت، وهو مناسب لهياكل الموصلات الكهروضوئية التي تلبي متطلبات الأداء الأكثر صرامة والمتطلبات التنظيمية لأنظمة الطاقة الشمسية الحديثة بجهد 1.5 كيلو فولت، ويعمل هذا الكوبوليمر المتخصص ذو التكلفة المناسبة بصورة أفضل من المواد المنافسة، مثل النايلون المقوى بالزجاج، وإيثر البوليفينلين، والبولي كربونيت العادي.
وكرّمت المجلة الدكتور بوب موهان، نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار في (سابك)، باعتباره "أبرز مبتكر في مجال الاستدامة لهذا العام" في الفئة المهنية.
يذكر أن جائزة (R&D 100) تأسست في العام 1963م، من أجل تكريم وإبراز المنتجات والتقنيات والمواد التجارية الجديدة المتاحة للبيع أو الترخيص وفقاً لأهميتها التقنية. ومن بين الحاصلين على الجوائز السابقة شركات ضمن قائمة (Fortune 500) ومؤسسات بحثية ممولة اتحادياً، إلى جانب المختبرات الأكاديمية والحكومية.