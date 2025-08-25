رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تطلق حملة للتبرع بالدم والسديس يتقدم المشاركين

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية، وذلك تفاعلاً مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتقدَّم المشاركين في هذه البادرة الإنسانية كل من الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس والشيخ الدكتور بندر بليله، إلى جانب قيادات ومنسوبي الرئاسة.