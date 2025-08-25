رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تطلق حملة للتبرع بالدم والسديس يتقدم المشاركين

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية، وذلك تفاعلاً مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتقدَّم المشاركين في هذه البادرة الإنسانية كل من الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس والشيخ الدكتور بندر بليله، إلى جانب قيادات ومنسوبي الرئاسة.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة تجسيدًا لدور الرئاسة في الاستجابة للواجب الوطني وتعزيز رسالتها الدينية والإنسانية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتُضاف هذه الخطوة إلى سلسلة المبادرات النوعية والشراكات المجتمعية التي تقدمها الرئاسة، بما يعكس التزامها الفاعل في خدمة المجتمع وتقديم البرامج والمبادرات التي تسهم في ترسيخ قيم التكافل والتعاون، وتلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين.