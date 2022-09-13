"بدر بن عبدالله": المملكة تؤيد خطط إدماج الثقافة في تعزيز الاستدامة والتنمية

وقدّم وزير الثقافة في بداية كلمته التي ألقاها في الاجتماع، شكره لنديم أنور مكارم، وزيـر التعليم والثقافة والأبحاث والتكنولوجيا في جمهورية إندونيسيا؛ على جهوده المقدرة في المسار الثقافي لمجموعة العشرين خلال فترة الرئاسة الإندونيسية، كما عبر عن تقديره للمشاركين في هذا الاجتماع؛ لتعزيزهم استمرار مناقشة الثقافة في السياق التنموي ضمن إطار مجموعة العشرين.