السجل العقاري يتيح الاطلاع على صكوك تسجيل الملكية عبر "توكلنا"

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار الجهود المستمرة للسجل العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى تحقيق التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات رقمية نوعية، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستفيدين وتمكينهم من الوصول إلى وثائق ملكياتهم العقارية بيسر وسهولة؛ وهو ما يعزز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري.