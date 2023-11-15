"الأرصاد": نهاية أسبوع ممطرة على معظم مناطق المملكة.. غزيرة على شرقي الرياض

وكشف العقيل؛ أن صور الرادار على محافظة جدة توضح تكوُّن كميات من السحب الرُكامية مقابل سواحل البحر الأحمر، خاصة في الاطراف الشمالية والوسطى من جدة، لافتاً إلى أن هذه السحب الرُكامية الرعدية تتطور خلال الساعات المقبلة إلى باقي المحافظة.