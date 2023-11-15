"الأرصاد": نهاية أسبوع ممطرة على معظم مناطق المملكة.. غزيرة على شرقي الرياض

أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل؛ أنه خلال اليومين المقبلين ستشهد مناطق المملكة أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، مبشراً بنهاية أسبوع ممطرة على معظم المناطق.
وأضاف العقيل؛ أن حالة عدم الاستقرار الجوي لا تزال هي المسيطرة على أجواء المملكة في معظم المناطق، حتى سواحل منطقة مكة المكرّمة.
وكشف العقيل؛ أن صور الرادار على محافظة جدة توضح تكوُّن كميات من السحب الرُكامية مقابل سواحل البحر الأحمر، خاصة في الاطراف الشمالية والوسطى من جدة، لافتاً إلى أن هذه السحب الرُكامية الرعدية تتطور خلال الساعات المقبلة إلى باقي المحافظة.
ولفت في حديثه لـ "الإخبارية: إلى أن صور الأقمار الاصطناعية تعطينا تفسيراً أكبر للحالة الجوية، ولا تزال الفرصة على منطقة الرياض لتشكُّل السحب الرُكامية الرعديّة وستكون الفرصة بشكلها الأكبر خلال الـ 24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة على القطاع الشرقي والشمال الشرقي من المملكة، ومتوقع أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وتابع العقيل؛ بدأنا نشاهد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب المملكة والمناطق الشمالية، وستراوح درجات الحرارة الصغرى خلال هذه الفترة على المناطق الشمالية ما بين 12 و9 درجات.
وأضاف، أن النموذج العددي مازال يعطينا تنبؤات بهطول الأمطار على القطاع الغربي، خاصة الأجزاء الجنوبية ومرتفعات مكة المكرّمة والغربية من منطقة الرياض، خاصة العاصمة في وقت متأخر من مساء اليوم وصباح الغد.
وأكمل، ستكون نهاية أسبوع مُمطرة على كثيرٍ من مناطق المملكة؛ قد تكون غزيرة على القطاع الشرقي والشمال الشرقي للمملكة وعلى بعض الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، أما باقي المناطق فستكون الأجواء ماتعة جداً للتنزه.