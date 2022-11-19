"التواصل الحكومي" يبحث التعاون والشراكة مع الشؤون الدبلوماسية الإعلامية بوزارة خارجية تايلاند

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية دعم العمل الإعلامي، حيث قدم وفد التواصل الحكومي نبذة عن أعمال المركز وأبرز المشاريع التي يقدمها عبر مختلف المبادرات الإعلامية؛ ومنها: سباق الإعلام ميدياثون، والتدريب المهني في المحتوى الرقمي أقنايت، وسلاسل كنوز لإنتاج المحتوى المرئي، ومتحدثون، ودور المركز في تغطية مختلف الأحداث والمناسبات المحلية والدولية.