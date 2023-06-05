تغير المناخ وضعف المناعة من أكثر عوامل زيادة خطر إصابة الأطفال بالحساسية الموسمية

ويبدو أن هذه المشكلة الصحية التي يسميها بعض الأطباء بالتهاب الأنف التحسسي أو حمى القش، باتت أكثر من مجرد مصدر مزعج للسعال أو انسداد الأنف أو العطس وحكة العينين، حيث يشير أطباء إلى أعراض أخرى تترافق معها، وقد تشمل الإرهاق وضعف التركيز وزيادة التهابات الأذن والجيوب الأنفية، إضافة إلى نوبات الربو.