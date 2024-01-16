بـ 40 سؤالًا.. أمانة المدينة المنوّرة تستطلع آراء السكان حول خدماتها في 153 موقعاً

تستطلع أمانة منطقة المدينة المنورة آراء السكان حول جودة خدماتها البلدية المقدمة في 153 منطقة سكنية في المدينة المنوّرة والهجر والمراكز التابعة لها، ويشمل 40 سؤالاً تغطي 6 محاور خدماتية، تتضمن مستوى جودة الحياة في المدينة المنوّرة، والنظافة، ومكافحة آفات الصحة العامة، وجودة الطرق والمشهد الحضري وتوفر المرافق العامة.