بـ 40 سؤالًا.. أمانة المدينة المنوّرة تستطلع آراء السكان حول خدماتها في 153 موقعاً

تستطلع أمانة منطقة المدينة المنورة آراء السكان حول جودة خدماتها البلدية المقدمة في 153 منطقة سكنية في المدينة المنوّرة والهجر والمراكز التابعة لها، ويشمل 40 سؤالاً تغطي 6 محاور خدماتية، تتضمن مستوى جودة الحياة في المدينة المنوّرة، والنظافة، ومكافحة آفات الصحة العامة، وجودة الطرق والمشهد الحضري وتوفر المرافق العامة.
ودعت الأمانة للمشاركة في الاستطلاع الذي يتيح لهم إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، لتحسين وتطوير جودة الخدمات وتوفرها في كافة الأحياء والمناطق الجغرافية، والهجر والمراكز التابعة للمدينة المنوّرة.
وشملت محاور الاستطلاع مدى توصية المشاركين لغيرهم بالانتقال للعيش في المدينة المنوّرة، وقياس جودة الطرق من وجهة نظر المشاركين، وسرعة تقديم الخدمات البلدية مثل إصدار التراخيص والرخص البلدية، ورفع مخلفات البناء والهدم، ونظافة الشوارع الرئيسة، والتشجير، وغيرها من محاور الخدمة.