"تعليم الطائف" تحقّق المركز الثاني في مسابقة المهارات الروسية 2023

حقّقت الإدارةُ العامة للتعليم بمحافظة الطائف، المركزَ الثاني عالميًّا في مسابقة المهارات الروسية للعام 2023، والمقامة في روسيا.
واستطاعت "تعليم الطائف" تحقيقَ المستوى الثاني، وتمثيل المملكة في هذا المحفل العالمي، ورفع راية الوطن بين أكثر من "50" ألف مشارك، و"1500" خبير في "100" مجال تنافسي.
وتمكّن الطالب "يزن أحمد المالكي" من تحقيق المستوى الثاني والميدالية الفضية على مستوى العالم، في المختبرات الكيميائية.
كما حصلت الطالبة "ريم بنت أحمد الفطيس" على المستوى الثاني والميدالية الفضية على مستوى العالم، في التحكم الصناعي.
وهنّأ المديرُ العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الطالبَ "يزن"، والطالبة "ريم"، مشيدًا بجهودهما وتمثيلهما لتعليم الطائف خير تمثيل.
وثمّن الدكتور "الغامدي" الجهودَ المبذولة التي قدّمتها أسرة الطالب والطالبة ومدارسهما، ومركز الطائف العلمي؛ للوصول بهما إلى منصات التكريم وتحقيق التميز والإنجاز.
وقال: إن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حقّقتها إدارة تعليم الطائف، في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.
كما أكّد "الغامدي" على أن هذا الإنجاز ثمرة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع التعليم وفق رؤية المملكة 2030.
يذكر أن ترشيح الطالب والطالبة جاء نظير تميزهما في الملتقى العلمي الصيفي، والذي عقد بمركز الطائف العلمي.