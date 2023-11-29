"تعليم الطائف" تحقّق المركز الثاني في مسابقة المهارات الروسية 2023

واستطاعت "تعليم الطائف" تحقيقَ المستوى الثاني، وتمثيل المملكة في هذا المحفل العالمي، ورفع راية الوطن بين أكثر من "50" ألف مشارك، و"1500" خبير في "100" مجال تنافسي.