"الفهد": الكشافة السعودية تشهد نمواً وازدهاراً وتطوراً كبيراً في جميع أعمالها

سبق- الرياض:

أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية؛ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن الكشافة السعودية تشهد نمواً وازدهاراً وتطوراً كبيراً في كافة أعمالها سواء فيما يتعلق بخدمة المجتمع وتنميته، أو في مجال تنمية العضوية أو تأهيل القيادات، أو بالحضور الإقليمي والدولي.

أضاف: وجاء ذلك بفضل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- من اهتمام بالمؤسسات الشبابية ومنها الكشافة الأمر الذي قاد جمعية الكشافة العربية السعودية إلى مصاف الجمعيات الكشفية العالمية وأن تكون محط أنظار العالم مستشهداً بالظهور المميز للكشافة السعودية في المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين الذي استضافته كوريا الجنوبية أغسطس الماضي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيسة العلاقات الاقتصادية والثقافية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويت هند الشلاش؛ اليوم للوفد الكشفي السعودي المُشارك في الملتقى الكشفي الشبابي الدولي للتحول الرقمي الذي تستضيفه حالياً جمعية الكشافة الكويتية، حيث أوضح الفهد أن الجمعية تعمل على تمكين الشباب لتحقيق تطلعاتهم، وتواصل العمل الدؤوب على برنامج جودة الحياة والذي وضعته رؤية المملكة 2030 حيث يعملون على زيادة تفاعل الكشافة مع مجتمعهم في مجالات كثيرة ومنها مبادرات الحفاظ على البيئة.

وأشار "الفهد" خلال اللقاء إلى ما وصل إليه المشروع الكشفي العالمي "رسل السلام"، الذي انطلق من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في سبتمبر عام 2011م، ويحظى بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية، وقدم عديد المبادرات والمساهمات التي تعود بالخير والسلام على الإنسانية جمعاء في العديد من البلدان حول العالم.

وأفاد نائب رئيس الجمعية أن الوفد الكشفي السعودي المشارك عرض خلال الملتقى تجربة الكشافة السعودية في التحول الرقمي التي انتهجته الجمعية منذُ عدة سنوات في الكثير من أعمالها وبرامجها بتوفير نظام رقمي متطور حيث سخرت كافة التقنيات الحديثة للارتقاء بكافة أعمالها التطوعية والتدريبية؛ وحوكمة ذلك التحول مما ساعد كثيراً في تحسين أداء وفاعلية كافة أعمال الجمعية.