الحر ينصرف وأفضل وقت للأمطار.. "مميزات أكتوبر المناخية" يُبرزها "الحصيني"

وأشار إلى أنه في "اليوم الثالث منه يظهر النجم الرابع من نجوم سهيل وهو "الصرفة"، وينصرف فيه الحر نهارًا تدريجيًّا -إن شاء الله- ويبرد آخر الليل تدريجيًّا على معظم مناطق المملكة".