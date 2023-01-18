"زعتري": ‏"ABMI" المصنع الأول من نوعه في المنطقة يبدأ إنتاجه أوائل ٢٠٢٣

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الطبية المتقدمة الصناعية (ABMI)، المهندس غسان زعتري، الانتهاء من المصنع المتخصص في إنتاج المستلزمات الطبية المتقدمة، الذي من المتوقع أن يبدأ إنتاجه -بعون الله- في أوائل عام ٢٠٢٣.
وأشار إلى أن شركة ABMI الواقعة في مدينة جدة هي أول منشأة رائدة سبَّاقة في مجال التقنية المتطورة للصناعة الطبية المتقدمة من نوعها في المنطقة، وتشمل المعدات التصنيعية عالية التقنية؛ إذ تقوم بتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من الزراعات الطبية المتطورة التي تُستخدم في عمليات القلب والبصريات، كدعامات القلب وخطوط العمليات، إضافة إلى المستلزمات الجراحية والمواد الاستهلاكية الطبية العامة؛ وذلك لتلبية مختلف الاحتياجات الاستهلاكية للمستشفيات الحكومية والخاصة والمستوصفات، والعديد من الأنشطة التجارية.
وقال المهندس غسان زعتري: "الشركة تقوم بتوظيف المواهب والخبرات السعودية في جميع مستويات ومراحل الإنتاج. واستعنَّا بشبكة واسعة من فِرق العمل المؤهلة ذات الخبرات والكفاءات العالية في المنشآت التصنيعية حول العالم، ونتبنَّى في عملياتنا التشغيلية أعلى معايير الجودة الفنية وآليات التطوير والتحسين المعتمدة من قِبل شركائنا في عمليات التشغيل الخاصة بهم".
وأضاف: "الشركة تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للازدهار الصناعي، وترسيخ مكانة السعودية بأن نكون الرواد في مجال تطوير وتصنيع تكنولوجيا الزراعات الطبية المتطورة، ابتداء من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتوسعًا إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأشار إلى أن الشركة ابتعثت عددًا من السعوديين والسعوديات إلى الخارج في سبيل التطوير والتدريب، من خلال الحصول على تلك التقنيات العالمية من ذوي المعرفة التقنية المتقدمة بالقطاع الطبي، ونقل التقنية إلى السعودية.
وقال في ختام تصريحه: "نتطلع قُدمًا لمواصلة مسيرة الازدهار الطموحة للمملكة، وبناء مستقبلها المشرق عبر الاعتماد على إمكانات كوادرنا الوطنية التي تشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية، وتسخير نقاط قوتنا الفريدة، والحفاظ على زخم سلسلة النجاحات التي تم تحقيقها في هذا الوقت القياسي".