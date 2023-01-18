"زعتري": ‏"ABMI" المصنع الأول من نوعه في المنطقة يبدأ إنتاجه أوائل ٢٠٢٣

وأشار إلى أن شركة ABMI الواقعة في مدينة جدة هي أول منشأة رائدة سبَّاقة في مجال التقنية المتطورة للصناعة الطبية المتقدمة من نوعها في المنطقة، وتشمل المعدات التصنيعية عالية التقنية؛ إذ تقوم بتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من الزراعات الطبية المتطورة التي تُستخدم في عمليات القلب والبصريات، كدعامات القلب وخطوط العمليات، إضافة إلى المستلزمات الجراحية والمواد الاستهلاكية الطبية العامة؛ وذلك لتلبية مختلف الاحتياجات الاستهلاكية للمستشفيات الحكومية والخاصة والمستوصفات، والعديد من الأنشطة التجارية.