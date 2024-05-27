هيئة الاتصالات: تحسُّن في أداء الألعاب الإلكترونية بنسبة 40% مقارنة بالربع الأول من 2023

وأوضح التقرير تصدُّر شركتَي "STC" و"موبايلي" قائمة مقدّمي الخدمات لأفضل معدل زمن استجابة في 6 ألعاب، وهي: Apex Legends،Rainbow Six Siege ، PUBG MOBILE، League of Legends، Battlefield،Halo Infinite، فيما تقاسمت شركات "STC" و"موبايلي" و"سلام" صدارة القائمة في 5 ألعاب، وهي: League Rocket ، Call of Duty، EA Sports FC، Valorant، Fortnite، بينما تصدّرت شركة "STC" القائمة في 3 ألعاب وهي: Strike Counter ، Dota2، PUBG.