حفاظًا على صحة المستهلك.. "أمانة الطائف" تنفذ 2000 جولة رقابية لتطبيق معايير الجودة

وأوضحت "أمانة الطائف" أن هذه الجولات تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى التأكد من توفر التراخيص النظامية لمزاولة الأنشطة والشهادات الصحية للعاملين في الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، وتعزيز امتثال المرافق التجارية للأنظمة البلدية، وتعمل فرق الرقابة البلدية وفق جدول زمني محدد يغطي سائر المرافق على مدار الساعة، بهدف تفقد أكبر قدر ممكن من المحال والأسواق، للرفع من مستوى تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلكين، وتحسين مستوى النظافة والجودة في المرافق التجارية.