حفاظًا على صحة المستهلك.. "أمانة الطائف" تنفذ 2000 جولة رقابية لتطبيق معايير الجودة

قامت أمانة الطائف ممثلة بالإدارات الإشرافية و10 بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية بتنفيذ أكثر من 2000 جولة رقابية خلال الشهر الماضي على المنشآت والمرافق التجارية والصحية بأنحاء المحافظة والمراكز التابعة، وذلك للتأكد من امتثالها لتطبيق معايير الجودة المطلوبة والاشتراطات والتعليمات البلدية والصحية حفاظًا على صحة المستهلك.
فيما شملت الجولات الرقابية سائر المحال التجارية والمطاعم والمطابخ ومراكز التموينات الغذائية والكافتيريات والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك لتحقيق الامتثال للاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية ودعم برنامج الإصحاح البيئي، وتم التركيز على أماكن التحضير والتجهيز بالمطاعم والمطابخ ومنافذ بيع اللحوم والمخابز وصوالين التجميل والحلاقة، واستمرت جولات الأمانة الميدانية للرقابة على جميع المنشآت والمهن للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية خلال الصيف الحالي، وكشفت مؤشرات قياس الأداء رصد انخفاض معدلات المخالفات للاشتراطات الصحية وارتفاع معدل الالتزام بشكل واضح، ما يعكس نجاح جهود التوعية الصحية التي أطلقتها الأمانة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت "أمانة الطائف" أن هذه الجولات تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى التأكد من توفر التراخيص النظامية لمزاولة الأنشطة والشهادات الصحية للعاملين في الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، وتعزيز امتثال المرافق التجارية للأنظمة البلدية، وتعمل فرق الرقابة البلدية وفق جدول زمني محدد يغطي سائر المرافق على مدار الساعة، بهدف تفقد أكبر قدر ممكن من المحال والأسواق، للرفع من مستوى تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلكين، وتحسين مستوى النظافة والجودة في المرافق التجارية.
يُذكر أن الأمانة طبقت لائحة الجزاءات البلدية على المرافق التجارية المخالفة وغير الممتثلة للتعليمات البلدية والمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية، كما أغلقت عددًا من المرافق التي لوحظ تكرار مخالفاتها وتجاوزاتها الموجبة للإغلاق لحين تصحيح أوضاع الملاحظات، وتأتي هذه الإجراءات في سبيل ضمان سلامة وصحة المستهلكين، ورفع مستوى الالتزام للأنشطة والمهن المختلفة.