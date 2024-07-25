إيقاف للورقية.. "الصحة" تؤكد ضرورة التوثيق الإلكتروني لشهادات تطعيمات الأطفال

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية للمواطنين ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل استعراضها والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز في عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.