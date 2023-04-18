برئاسة "المالك"..."الإيسيسكو" تشارك في منتدى الفضاء العالمي

وتسعى الإيسيسكو بمشاركتها في هذه الفعالية، بوفد يرأسه مديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك، إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الهيئات العاملة في مجال الفضاء، لبحث آفاق التعاون بينها وبين المنظمة، وتعزيز علوم الفضاء في دول العالم الإسلامي.