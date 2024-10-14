"تعليم جازان" يحصد "التميّز" في ملتقى 2024م على مستوى المملكة

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي منسوبي ثانوية مدارس جازان الأهلية على هذا الإنجاز الذي يضاف لرصيد منجزات تعليم جازان الوطنية ويعكس ما تشهده المنطقة من تميز ونهضة تعليمية كبرى في ظل حكومتنا الرشيدة -أيّدها الله- ومتابعة أمير المنطقة ونائبه ووزير التعليم، مؤكداً أن جودة التعليم المدرسي تعزز التميز والتنافس الإيجابي والشفافية، ضمن البرنامج الوطني للتقويم والاعتماد والتصنيف المدرسي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.