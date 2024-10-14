"تعليم جازان" يحصد "التميّز" في ملتقى 2024م على مستوى المملكة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب القائمة الأولى لمدارس التميز، حيث جاءت ثانوية مدارس جازان الأهلية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ضمن المدارس الحائزة على التميز في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي على مستوى المملكة وتم تكريمها خلال الملتقى الوطني للتميز المدرسي تميز 2024م، الذي نظمته وزارة التعليم بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب في الرياض اليوم.
وكرم وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي ثانوية مدارس جازان الأهلية لحصولها على التميز في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي على مستوى المملكة.
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي منسوبي ثانوية مدارس جازان الأهلية على هذا الإنجاز الذي يضاف لرصيد منجزات تعليم جازان الوطنية ويعكس ما تشهده المنطقة من تميز ونهضة تعليمية كبرى في ظل حكومتنا الرشيدة -أيّدها الله- ومتابعة أمير المنطقة ونائبه ووزير التعليم، مؤكداً أن جودة التعليم المدرسي تعزز التميز والتنافس الإيجابي والشفافية، ضمن البرنامج الوطني للتقويم والاعتماد والتصنيف المدرسي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.
يذكر أن الملتقى الوطني للتميز المدرسي "تميز 2024م" يأتي ضمن جهود هيئة التقويم والتدريب ووزارة التعليم في رحلة التحول نحو النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم في المملكة، ونحو تعزيز دافعية المدارس وطلابها وطالباتها.
كما تم تكريم أكثر من 290 من المدارس المتميزة الحكومية والأهلية والعالمية على مستوى المملكة.