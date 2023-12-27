"التعاون الإسلامي" تشارك في حفل التوقيع على مشاريع الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان

من جهته، أوضح الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية والمبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان السفير طارق علي بخيت، أن الاتفاقات بين البنك الإسلامي للتنمية والعديد من الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع المتفق عليها تشمل المساعدات الإنسانية الطارئة والتنمية، وهي تجسد روح التضامن والرغبة الجماعية لدى الجهات الفاعلة في النظام الإنساني إقليميًا ودوليًا في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني.