"تعليم جازان" توظّف الذكاء الاصطناعي لتسجيل الطلبة بأولمبياد "إبداع 2023"‎‎

وأوضح مدير إدارة الموهوبين بتعليم جازان عامر فلوس، أن برنامج "التواصل الذكي" سهّل آلية تسجيل الطلاب والطالبات آليًّا عبر تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال التعرف على قاعدة بيانات الطلاب والطالبات الموهوبين حيث تُقلل هذه التجربة من نسبة التسجيل الوهمي وترفع نسبة الانتشار بين المدارس، وتكون أهمية ذلك في المرحلة التالية للتسجيل، وهي مرحلة التدريب على أدوات البحث العلمي وأخلاقياته والملكية الفكرية ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال؛ مؤكدًا سعي الإدارة ليكون هذا العدد من الطلبة المشاركين هم القاعدة لبناء متين في مجال البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال للسنوات القادمة بمشيئة الله.