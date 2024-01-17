للعام الرابع على التوالي في المملكة.. انطلاق سباقات "إكستريم إي" 17 فبراير المقبل

تنطلق النسخة الرابعة من سلسلة سباقات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية "إكستريم إي" لأول مرة في مدينة جدة، وللعام الرابع على التوالي في المملكة يومي 17 و18 فبراير المقبل.
ويقدّم الموسم الرابع للسلسلة العالمية، المزيد من السباقات الحماسية في أصعب التضاريس؛ لتسليط الضوء على تأثير التغيّر المناخي والتدخلات البشرية في المواقع النائية المتميزة بطبيعتها الخلابة، والتشجيع على استخدام المركبات الكهربائية لدعم جهود الحفاظ على البيئة.
وتستضيف المملكةُ العربية السعودية الجولةَ الافتتاحية للموسم، للعام الرابع على التوالي؛ حيث استضافت من قبل ثلاث جولات حافلة بأقوى السباقات في "العلا" و"نيوم".
وتعدّ هذه المرة الأولى منذ إطلاق السلسلة التي ستقام في جدة؛ حيث تعدّ موطنًا لسباقات الـ"فورمولا 1" في المملكة منذ العام 2021.
ورحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، بعودة سلسلة سباقات "إكستريم إي" إلى المملكة.
وأكد "الفيصل" على تكامل التحضيرات لتقديم نسخة نموذجية من كل الجوانب، بما يواكب مكانة المملكة المرموقة عالميًّا ومسيرتها الريادية؛ تجسيدًا للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، حفظهما الله، والثقة التي يمنحها إياها وزير الرياضة.
ولفت إلى أنّ انطلاق الموسم للمرة الرابعة من المملكة يجسّد التزامها طويل الأمد بدعم مبادرات الاستدامة ورؤيتها لخلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لترسيخ مكانة المملكة الريادية في مجال الطاقة البديلة، والحفاظ على البيئة.
وتركز مبادرة "إكستريم إي" للإرث في سباق جائزة "ديزرت إكس" في جدة هذا العام؛ على ترميم المرجان.
وسيقود هذه المبادرةَ رئيسُ اللجنة العلمية لـ"إكستريم إي" أستاذ العلوم البحرية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كارلوس دوارتي، بالإضافة إلى التعاون مع "أوشن ريفايف" و"مجتمع أيون".
وبدوره قال المؤسّس والرئيس التنفيذي لـ"إكستريم إي" أليخاندرو أجاج: "نحن متحمسون للعودة إلى المملكة العربية السعودية وافتتاح موسمنا الرابع من "إكستريم إي".
وأضاف: "أن هذه البطولة بلا شك واحدة من أكثر البطولات تنافسيةً في عالم رياضة السيارات، ونحن نتطلّع إلى عام آخر حافل بأقوى السباقات، وزيارة بعض المواقع الرائعة، والتي تأثر بعضها بشكل كبير بتغير المناخ".
وتابع "أليخاندرو": "منذ إطلاق سلسلة "إكستريم إي" كانت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول المستضيفة، وعشنا في السنوات الثلاث الماضية بعض اللحظات التي لا تنسى، سواء على المسار أو خارجه، ونتطلّع إلى المزيد في جدة خلال نسخة هذا العام".
ومن المقرّر أن تخطف بطولة "إكستريم إي" المكونة من عشرة سباقات الأنظار مرة أخرى.
وإلى جانب عودتها إلى المملكة وسردينيا، ستظهر السلسلة أيضًا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع وجود موقع آخر في أوروبا لم يتم تأكيده بعد.
ويعدّ فريق "روزبرغ إكس ريسينغ" الفائز بالسلسلة مرتين؛ هو الفريق الأكثر نجاحًا في السعودية؛ حيث حقّق انتصارين ومنصة تتويج إضافية من السباقات الأربعة التي أقيمت حتى الآن.
وبصفته بطل الموسم الثالث، سيكون فريق "نيكو روزبرغ" هو الفريق الذي يجب تخطّيه.
ومع ذلك أظهر سباق "ديزرت إكس" العام الماضي، أنه يمكن التغلّب عليهم على الرغم من مستواهم الهائل، بعدما سجّل فريقا "فيلوسي ريسينغ"، و"ساينز أكسيوناإكس إي"؛ فوزَهما الأول في السلسلة.