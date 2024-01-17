للعام الرابع على التوالي في المملكة.. انطلاق سباقات "إكستريم إي" 17 فبراير المقبل

وتابع "أليخاندرو": "منذ إطلاق سلسلة "إكستريم إي" كانت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول المستضيفة، وعشنا في السنوات الثلاث الماضية بعض اللحظات التي لا تنسى، سواء على المسار أو خارجه، ونتطلّع إلى المزيد في جدة خلال نسخة هذا العام".