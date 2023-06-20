"التأمينات الاجتماعية" تطلق خدمة إصدار شهادة السلامة والصحة المهنية

وتأتي هذه الخدمة انطلاقاً من مسؤولية المؤسسة عن تطبيق فرع الأخطار المهنية الذي يمثل أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية، والذي يشترك فيه أكثر من 9.8 ملايين مشترك، ويقدّم منافع عديدة من تعويضات نقدية وعناية طبية تسهم في تحقيق وتعزيز الحماية التأمينية للمشتركين.