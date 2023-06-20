"التأمينات الاجتماعية" تطلق خدمة إصدار شهادة السلامة والصحة المهنية

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة إصدار شهادة السلامة والصحة المهنية، والموجهة لعملائها من أصحاب العمل والمنشآت المستفيدة من خدمات المؤسسة.
وتمثل هذه الخدمة مستنداً إلكترونياً معتمداً لسجل إصابات العمل في المنشأة خلال فترة تحددها المنشأة المستفيدة.
وتعد خدمة إصدار شهادة الصحة والسلامة المهنية أحدث الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها التأمينات الاجتماعية التي تأتي في إطار اهتمامها الاستراتيجي بمبدأ السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل، كما تؤكد سعيها الحثيث نحو ضمان توفر بيئة عمل آمنة وصحية.
ويمكن لجميع المنشآت المستفيدة من خدمات المؤسسة إصدار شهادة السلامة والصحة المهنية بشكل فوري من خلال حساب المنشأة في منصة "تأميناتي أعمال"، حيث تقدم الشهادة لأصحاب العمل والمنشآت إحصاءات بإصابات العمل المسجلة على المنشأة مصنفة حسب نتيجة الإصابة (شفاء بدون عجز، شفاء بعجز، وفاة مهنية)، بالإضافة لإيضاح وضع المنشأة ومدى التزامها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في مقارّ العمل.
ويمكن كذلك تقديم الشهادة للجهات والبرامج الوطنية التي تتطلب تقديم سجلات إصابات العمل وتقييم لمستويات السلامة والصحة المهنية في بيئة عمل المنشآت.
يُذكر أن خدمة إصدار شهادة السلامة والصحة المهنية تتماشى مع جهود المؤسسة الرامية نحو الحد من إصابات العمل والحفاظ على سلامة المشتركين، حيث نتج عن هذه الجهود انخفاض المؤشر الاستراتيجي لإصابات العمل لكل 100 ألف مشترك بنسبة 8% لعام 2022م مقارنة بالعام 2021م.
وتأتي هذه الخدمة انطلاقاً من مسؤولية المؤسسة عن تطبيق فرع الأخطار المهنية الذي يمثل أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية، والذي يشترك فيه أكثر من 9.8 ملايين مشترك، ويقدّم منافع عديدة من تعويضات نقدية وعناية طبية تسهم في تحقيق وتعزيز الحماية التأمينية للمشتركين.