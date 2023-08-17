"إسكان القنفذة".. مدخل غير ملائم وحوادث متكررة ومطالبات لأهالي الحي بإيجاد حل

واقترح أحد سكان حي الإسكان، المواطن إبراهيم آل أحمد: "إن هناك شارعًا موازيًا للطريق الدولي، يبدأ من المعهد الصناعي وصولاً إلى حي الإسكان، ويحتاج إلى إعادة تهيئة من (تخطيط، وإضاءة)"، مع تمنيه من الجهات المختصة أيضًا النظر في فتح الرصيف الذي يقع بشارع الرياض؛ ليكون هناك امتداد لشارع الملك فيصل متقاطع مع شارع الرياض، وامتداد إلى الإسكان، وتهيئته بالسلامة المناسبة (مطبات أو إشارة ضوئية)، ويكون رابطًا بين حي الخالدية وحي الإسكان؛ إذ جميعها مسفلت ومجهَّز؛ وبذلك يكون شارعًا رئيسيًا للإسكان بدلاً من استخدام الطريق الدولي.