"إسكان القنفذة".. مدخل غير ملائم وحوادث متكررة ومطالبات لأهالي الحي بإيجاد حل
يعاني سكان حي الإسكان بالقنفذة بسبب مدخل الحي حيث يقع المدخل على الطريق الدولي (جدة- جازان) حيث وصفوه بالمدخل غير الملائم وعالي الخطورة كونه على طريق دولي ولا يوجد تهيئة مناسبة له، حيث بعد مطالبات تم وضع مطبات تهدئة لا تفي بالغرض حيث كثرة الحوادث بها، ووقعت متكررة بين فترة وأخرى منها وفيات ومنها إصابات خطرة وآخرها حادث كان هذا المساء بين (سيارة أفالون وأخرى راف فور).
وتحدث بعضهم عن خطورة وقوف شاحنات في فترة المنع من الرابعة صباحًا إلى الثامنة صباحًا، تعيق حركة المرور للسيارات، حيث إن الحي بها كثافة سكانية عالية، إضافة إلى كثافة السيارات بالطريق الدولي مما سبب قلقًا للأهالي، خصوصًا مع قدوم فترة الدراسة والتي يكثر بها الحركة المرورية.
وطالب الأهالي الجهات المختصة بوضع حد وإنهاء هذه الخطورة بالطرق والحلول المناسبة التي تضمن سلامة سالكي الطريق والحد من الحوادث والربكة المرورية بالمدخل ووضع مدخل مناسب وملائم للحي.
يُشار إلى أن "سبق" قد نشرت خبر معاناة حي الإسكان بالقنفذة، بعنوان (استمرار معاناة "الإسكان الجديد" بالقنفذة مع "المدخل".. ومطالبات ومقترحات).
واقترح أحد سكان حي الإسكان، المواطن إبراهيم آل أحمد: "إن هناك شارعًا موازيًا للطريق الدولي، يبدأ من المعهد الصناعي وصولاً إلى حي الإسكان، ويحتاج إلى إعادة تهيئة من (تخطيط، وإضاءة)"، مع تمنيه من الجهات المختصة أيضًا النظر في فتح الرصيف الذي يقع بشارع الرياض؛ ليكون هناك امتداد لشارع الملك فيصل متقاطع مع شارع الرياض، وامتداد إلى الإسكان، وتهيئته بالسلامة المناسبة (مطبات أو إشارة ضوئية)، ويكون رابطًا بين حي الخالدية وحي الإسكان؛ إذ جميعها مسفلت ومجهَّز؛ وبذلك يكون شارعًا رئيسيًا للإسكان بدلاً من استخدام الطريق الدولي.