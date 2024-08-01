انخفاض العواصف الغبارية والرملية والأتربة في المملكة بـ60% خلال يوليو

أعلن المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية أن المملكة سجلت انخفاضًا في حالات العواصف الغبارية والرملية والأتربة المثارة بنسبة 60% خلال يوليو 2024م.
وأرجع المركزُ هذا التراجعَ إلى عدد من العوامل؛ من بينها زيادة الهاطل المطري، جهود منظومة البيئة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، مبادرة السعودية الخضراء، وجهود المراكز والبرامج الإقليمية.
وأوضح المركز أنّ معدلات الانخفاض في الغبار بالمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، وصلت إلى 80%، ووصلت النسبة في الحدود الشمالية إلى 70%، بينما كانت 60% في القصيم ومكة المكرمة والباحة.