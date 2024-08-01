انخفاض العواصف الغبارية والرملية والأتربة في المملكة بـ60% خلال يوليو

وأرجع المركزُ هذا التراجعَ إلى عدد من العوامل؛ من بينها زيادة الهاطل المطري، جهود منظومة البيئة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، مبادرة السعودية الخضراء، وجهود المراكز والبرامج الإقليمية.