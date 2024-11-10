ارتفاع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية 5 % في سبتمبر

وأوضحت أنه خلال شهر سبتمبر الماضي، استقر مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر عند مستوى مشابه لما كان عليه في العام السابق، حيث بلغ مستوى الإنتاج النفطي في المملكة 8.97 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر، وهو المستوى نفسه الذي سُجل في العام السابق، وبأساس شهري سجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً بنسبة 0.2%.