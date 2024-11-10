ارتفاع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية 5 % في سبتمبر

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأحد)، عن انخفاض مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر سبتمبر 2024م بنسبة 2.5% مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، في حين ارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5% مدعوماً بارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية؛ باستثناء نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
وأضافت، أن النتائج تشير أيضاً إلى انخفاض مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 1.6%، وانخفاض مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 0.3%، وذلك عند المقارنة بشهر أغسطس من العام الحالي.
ولفتت الهيئة إلى انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% خلال شهر سبتمبر 2024م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2023، متأثراً بانخفاض نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، فيما سجّل المؤشر انخفاضاً شهرًيا بنسبة 1.2% مقارنةً بشهر أغسطس السابق.
وأوضحت أنه خلال شهر سبتمبر الماضي، استقر مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر عند مستوى مشابه لما كان عليه في العام السابق، حيث بلغ مستوى الإنتاج النفطي في المملكة 8.97 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر، وهو المستوى نفسه الذي سُجل في العام السابق، وبأساس شهري سجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً بنسبة 0.2%.
وأشارت الهيئة إلى انخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.5% على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكرّرة الذي انخفض بنسبة 12.3%، فيما سجّل نشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع المنتجات الغذائية ارتفاعات سنوية بنسبتَي 2 و12.3% على التوالي.
وعلى صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، تشير النتائج الأولية إلى انخفاض أداء المؤشر بنسبة 2.6% متأثراً بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي انخفض بنسبة 7.6%، ونشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية الذي انخفض بنسبة 0.1%.