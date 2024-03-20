لتبنّي أفضل ممارسات الاستدامة.. "طيران الرياض" ينضم للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC

ويستهدف الناقل الوطني الجديد الذي أُعلن عن إطلاقه في مارس من العام 2023، التحليق بأجنحته إلى الأجواء بحلول العام 2025 ليكون شركة الطيران الأكثر تقدمًا على مستوى العالم، من خلال تبنّي أفضل الممارسات المستدامة والارتقاء بتجارب السفر والنقل الجوي وإرساء معايير جديدة كليًا من حيث الموثوقية والراحة والضيافة، كما سيتبنى طيران الرياض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية والابتكارات الحديثة لتقديم تجارب استثنائية تحمل طابع كرم الضيافة السعودي الأصيل، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومساهمته في تنويع الاقتصاد السعودي وإيجاد المزيد من الوظائف نحو بلوغ مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يستعد الناقل الوطني الجديد لربط المملكة بأكثر من 100 وجهة حول العالم، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 20 مليار دولار، فضلًا عن توفير أكثر من 200.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة على الصعيدين المحلي والعالمي.