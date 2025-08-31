"الجمعية السعودية للإعاقة السمعية" تودع 373 ألف ريال إعانات مالية للمستفيدين

في مبادرة نوعية تؤكد التزامها برسالتها الإنسانية، أودعت الجمعية السعودية للإعاقة السمعية مبلغًا قدره 373 ألف ريال في حسابات المستفيدين، دعمًا مباشرًا يسهم في تعزيز استقرار الصم وضعاف السمع وأسرهم، ويترجم حرصها المستمر على تمكينهم وتخفيف أعبائهم المعيشية، في ظل الرعاية الكريمة لحكومتنا الرشيدة -رعاها الله-.