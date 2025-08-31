"الجمعية السعودية للإعاقة السمعية" تودع 373 ألف ريال إعانات مالية للمستفيدين

في مبادرة نوعية تؤكد التزامها برسالتها الإنسانية، أودعت الجمعية السعودية للإعاقة السمعية مبلغًا قدره 373 ألف ريال في حسابات المستفيدين، دعمًا مباشرًا يسهم في تعزيز استقرار الصم وضعاف السمع وأسرهم، ويترجم حرصها المستمر على تمكينهم وتخفيف أعبائهم المعيشية، في ظل الرعاية الكريمة لحكومتنا الرشيدة -رعاها الله-.
وأوضح الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذا الإيداع يعكس توجه الجمعية الاستراتيجي نحو تقديم برامج فاعلة ومستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل وفق خطط مدروسة تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المستفيدين وتعزيز حضورهم المجتمعي والاقتصادي.
وأضاف أن برامج الجمعية لم تقتصر على الدعم المالي فحسب، بل شملت مبادرات تأهيلية وتدريبية وتنموية تهدف إلى بناء القدرات، وتطوير المهارات، وتحقيق الاعتماد على الذات، وهو ما يعكس مكانة الجمعية كمؤسسة رائدة في مجال العمل الخيري والتنموي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
واختتم "آل عثمان" بدعوة رجال الأعمال والداعمين والجهات المانحة إلى استمرار مساندتهم، مؤكدًا أن الشراكة المجتمعية الفاعلة تمثل الركيزة الأساسية لاستدامة المبادرات النوعية، وأن تضافر الجهود يسهم في ترسيخ قيم التكافل والتضامن، ويجعل الجمعية نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في مجال العطاء الإنساني.